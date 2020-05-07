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В Думе потребовали утилизировать маски населения так же, как медицинские средства защиты

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Использованные населением маски должны быть обезврежены и утилизированы так же, как медицинские средства индивидуальной защиты, заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Все эти десятки миллионов использованных масок, перчаток, респираторов, защитных экранов, очков - все это отвозится на полигоны. Во-первых, это пластик, там же нетканый материал, он разлагается столетиями. Во-вторых, они инфицированы или потенциально опасны, а обращаются с ними обычные дворники, сотрудники региональных операторов", - сказал Бурматов "Интерфаксу".

Он отметил, что медицинские отходы обезвреживаются различными способами, в частности, обработкой 200-градусным паром.

"Наше главное предложение - установить для индивидуальных средств защиты такой же порядок обезвреживания и утилизации, как для медотходов с территорий медицинских учреждений", - сказал Бурматов.

Соответствующие запросы депутат направил в Минприроды, Роспотребнадзор и компанию "Российский экологический оператор".

По его словам, особенно важно наладить обезвреживание использованных средств индивидуальной защиты в условиях введения масочного режима во многих регионах, когда основная масса медотходов образуется вне больниц и поликлиник.

Депутат подчеркнул, что на фоне пандемии COVID-19 само определение медицинских отходов в российском законодательстве нуждается в корректировке. Бурматов напомнил, что СанПиН для медицинских отходов подразумевает, что медицинские отходы - это только то, что образуется на территории медучреждений.

Госдума Владимир Бурматов коронавирус

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