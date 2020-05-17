Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Президент РФ Владимир Путин Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Россия - это отдельная цивилизация, и она должна развиваться на базе самых современных технологий, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер затронул тему технологий в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

"Появились новые технологии, они уже меняют мир. Все эти направления - беспилотная техника, генетика, медицина, образование - все это и будет той базой, на которой будет развиваться страна", - сказал Путин.

Как отметил президент, "без этого обеспечить будущее нашей цивилизации - Россия - это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация - если мы хотим сохранить эту цивилизацию, то должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее их развитие".

По его словам, Россия должны смотреть на то, что делается в других странах, но не забывать, что о хорошей собственной базе. Президент подчеркнул, что не будь этой базы, то у России никогда бы не было высокотехнологичных видов оружия, которых пока нет ни у одной страны мира.

"Нам нужно теперь не только трансформировать эти достижения в гражданские сферы, но и опираться на достижения предыдущих поколений. Они у нас всегда были, есть и сейчас - не только в военной, но в гражданской областях", - сказал Путин.

Президент давал это интервью в сентябре прошлого года, но в эфире оно транслировалось впервые.