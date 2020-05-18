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"Росатом" задержит запуск энергоблока Ленинградской АЭС из-за коронавируса

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - "Росатом" может задержать на два месяца, до 1 апреля 2021 года запуск II энергоблока Ленинградской АЭС-2 из-за коронавируса, пишет "Коммерсантъ". Госкорпорация попросила "Совет рынка" не штрафовать ее за срыв сроков и не брать с нее неустойку.

Наблюдательный совет "Совета рынка" 25 мая рассмотрит это обращение "Росэнергоатома" (РЭА, входит в "Росатом", владеет российскими АЭС), говорится в повестке заседания.

Договор о поставке мощности, по которому строится энергоблок ЛАЭС-2, предусматривает штрафы за срывы сроков. РЭА грозили 360 млн рублей штрафов за задержку на два месяца, подсчитали в "Сообществе потребителей энергии" (объединяет промышленные предприятия).

РЭА сослалась на форс-мажор: с 15 марта из-за закрытия границ стройплощадку экстренно покинули специалисты французской фирмы MAN, осуществлявшие шефмонтаж дизель-генераторов. Монтаж остановили. Специалистов вернули после 30 апреля после переговоров и после того, как на стройплощадке организовали максимально безопасные условия, пишет газета.

Против освобождения РЭА от штрафов выступили в "Сообществе потребителей энергии".

Запуск II энергоблока ЛАЭС-2 ранее уже был отложен на год (на февраль 2021 года) в рамках предусмотренного контрактом нештрафуемого периода, в результате чего РЭА потеряет один год оплаты. Перенести срок ввода предлагалось в том числе для сдерживания роста цен на электроэнергию выше инфляции. Стоимость второго энергоблока ЛАЭС-2, по данным газеты, составляет около 103 млрд рублей, и перенос его ввода на год должен был снизить цену на мощность на 2,2% для потребителей европейской части России и Урала в 2020 году.

Росатом Росэнергоатом ЛАЭС Совет Рынка корнавирус

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