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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:45Заразились
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"Росатом" сообщил о вспышке коронавируса на стройплощадке "БелАЭС"

Умерли уже 11 зараженных сотрудников атомной отрасли

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" узнала об одном случае заражения коронавирусом на ее стройплощадке в Египте и о примерно ста - в Белоруссии, где заболели не только сотрудники структур "Росатома", но и белорусской компании-заказчика. Об этом глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил в видеообращении.

Пандемия коронавируса

Про "БелАЭС" он добавил, что на объекте сейчас "самая горячая пора", и в ближайшие недели корпорация планирует "получить лицензию и выйти на физпуск, при этом максимально защищая и сберегая персонал". В целом ситуацию на зарубежных площадках госкорпорации он назвал "контролируемой", но требующей "предельного внимания".

По словам Лихачева, "Росатом" продолжает перевозить сотрудников на зарубежные объекты и обратно.

Российские "атомные" города глава "Росатома" поделил на три группы. Лесной, Полярные Зори, Глазов, Северск, Железногорск, Краснокаменск, Зеленогорск оказались наиболее благополучными по коронавирусу и уже начали подготовку к ослаблению карантинных ограничений.

Сложнее обстановка в Нововоронеже, Димитровграде, Озерске, Снежинске, Трехгорном, Заречном Свердловской области. "Удалось взять под контроль ситуацию в Сарове", - добавил Лихачев.

Наиболее проблемными в "Росатоме" считают Десногорск, Курчатов и ЗАТО Заречный, где нужны дополнительные усилия чиновников и руководителей предприятий.

"Отдельно остановлюсь на Десногорске. Там на сегодняшний день 57 заболевших, из них 42 человека – работники Смоленской АЭС и предприятий в контуре Росатома. Вроде бы все было организовано правильно: обсервация в одном из городских профилакториев, отдельный транспорт до работы и обратно. Но очевидно, на каком-то этапе расслабились, нарушали изоляцию и санитарные требования", - заявил Лихачев. Он назвал случившееся "серьезным уроком".

Всего умерли уже 11 зараженных коронавирусом сотрудников отрасли. По словам топ-менеджера, среди последних летальных исходов - смерть сотрудника московского филиала АО "ИК "АСЭ" и двух работников из Курчатова.

"В общей сложности на вечер понедельника 25 мая у нас на контроле находилось 485 человек. 190 человек с контроля сняты. Еще 85 снимем с контроля до конца мая. В стационарах находится 99 работников, из них 45 человек – в состоянии средней тяжести", - прокомментировал гендиректор. Несмотря на заболевания производственная деятельность "Росатома" идет без срывов, добавил он.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Хроника 09 января – 26 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Росатом Алексей Лихачев коронавирус Египет Белоруссия Десногорск Смоленская АЭС Москва

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