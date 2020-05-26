"Росатом" сообщил о вспышке коронавируса на стройплощадке "БелАЭС"

Умерли уже 11 зараженных сотрудников атомной отрасли

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" узнала об одном случае заражения коронавирусом на ее стройплощадке в Египте и о примерно ста - в Белоруссии, где заболели не только сотрудники структур "Росатома", но и белорусской компании-заказчика. Об этом глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил в видеообращении.

Про "БелАЭС" он добавил, что на объекте сейчас "самая горячая пора", и в ближайшие недели корпорация планирует "получить лицензию и выйти на физпуск, при этом максимально защищая и сберегая персонал". В целом ситуацию на зарубежных площадках госкорпорации он назвал "контролируемой", но требующей "предельного внимания".

По словам Лихачева, "Росатом" продолжает перевозить сотрудников на зарубежные объекты и обратно.

Российские "атомные" города глава "Росатома" поделил на три группы. Лесной, Полярные Зори, Глазов, Северск, Железногорск, Краснокаменск, Зеленогорск оказались наиболее благополучными по коронавирусу и уже начали подготовку к ослаблению карантинных ограничений.

Сложнее обстановка в Нововоронеже, Димитровграде, Озерске, Снежинске, Трехгорном, Заречном Свердловской области. "Удалось взять под контроль ситуацию в Сарове", - добавил Лихачев.

Наиболее проблемными в "Росатоме" считают Десногорск, Курчатов и ЗАТО Заречный, где нужны дополнительные усилия чиновников и руководителей предприятий.

"Отдельно остановлюсь на Десногорске. Там на сегодняшний день 57 заболевших, из них 42 человека – работники Смоленской АЭС и предприятий в контуре Росатома. Вроде бы все было организовано правильно: обсервация в одном из городских профилакториев, отдельный транспорт до работы и обратно. Но очевидно, на каком-то этапе расслабились, нарушали изоляцию и санитарные требования", - заявил Лихачев. Он назвал случившееся "серьезным уроком".

Всего умерли уже 11 зараженных коронавирусом сотрудников отрасли. По словам топ-менеджера, среди последних летальных исходов - смерть сотрудника московского филиала АО "ИК "АСЭ" и двух работников из Курчатова.

"В общей сложности на вечер понедельника 25 мая у нас на контроле находилось 485 человек. 190 человек с контроля сняты. Еще 85 снимем с контроля до конца мая. В стационарах находится 99 работников, из них 45 человек – в состоянии средней тяжести", - прокомментировал гендиректор. Несмотря на заболевания производственная деятельность "Росатома" идет без срывов, добавил он.