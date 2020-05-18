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На Ставрополье проверят заявление работников "скорой" о невыплате надбавок

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура Ставропольского края проводит проверку по факту заявления работников "скорой помощи" Степновской районной больницы о том, что они не получили положенные выплаты за работу с пациентами, зараженными коронавирусом, сообщило надзорное ведомство.

"Исполняющий обязанности прокурора Степновского района Андрей Хукасов выехал в медицинское учреждение для личной встречи с работниками скорой помощи. По результатам проверки, при наличии оснований, будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в инстаграме краевой прокуратуры.

Отмечается, что проверка назначена по поручению прокурора Ставропольского края Александра Лоренца после публикации видеозаписи, размещенной в соцсетях.

В понедельник в соцсетях было размещено видеообращение коллектива скорой помощи Степновской районной больницы, в котором медработники говорят о том, что к 18 мая до сих пор не получили обещанные выплаты за апрель.

"Очень просим обратить на нас внимание и выплатить нам положенные выплаты, так как мы находимся в условиях крайне тяжелых. Вся работа, вся нагрузка сейчас лежит на наших плечах", - сказала в видеообращении представитель коллектива.

Как сообщалось, средства на обеспечение выплат стимулирующего характера медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медпомощи заразившимся коронавирусом, были выделены бюджетам субъектов РФ в соответствии с постановлением правительства России от 12 апреля.

Поддержать медработников ранее поручил президент РФ Владимир Путин. Врачи, непосредственно работающие с людьми, у которых выявлен коронавирус, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тысяч рублей, младший медперсонал - по 25 тысяч рублей в месяц. Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тысяч рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей машин полагается по 25 тысяч рублей в месяц.

Выплаты, в соответствии с поручением президента, предусмотрены на три месяца: апрель, май и июнь. Деньги должны быть выплачены в полном объеме всем медработникам, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом вне зависимости от количества отработанных в течение месяца смен или часов.

В пятницу Путин заявил, что через несколько дней будет дана оценка тому, как каждый регион выполнил поручение о выплате денег медикам, работающим с ковид-пациентами. Президент напомнил, что выплаты медикам за апрель должны быть закончены в срок до 15 мая. Он также подчеркнул, что главы регионов несут личную ответственность за реализацию этого поручения.

Всего в Ставропольском крае коронавирусом заразились 1 530 человек, 514 выздоровели и были выписаны из больниц, умерло 28 пациентов. В частности, в Степановском районе заражены коронавирусом 46 человек.

Ставропольский край

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