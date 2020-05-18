Мишустин подтвердил, что время работы с COVID-больными не учитывается при доплатах медикам

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Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Регионы уже должны начать осуществление допвыплат медикам, работающим с больными коронавирусом, за май; фактор времени работы с такими пациентами при их начислении учитываться не должен, сказал премьер РФ Михаил Мишустин.

Долги по доплатам врачам за работу с коронавирусом должны быть устранены до 19 мая, во вторник президент Владимир Путин обсудит вопрос выплат с правительством.

Задержки выплат Мишустин назвал недопустимыми, По его словам, медики уже должны были получить все доплаты за апрель, и чиновникам пора начать начислять доплаты за май.

"Чтобы прекратить эти злоупотребления раз и навсегда, правительство уточнило для регионов порядок расчета федеральных стимулирующих выплат медикам. Теперь они должны рассчитываться, исходя из самого факта работы с больными коронавирусом вне зависимости от того, сколько часов или смен на это затрачено. Фактор времени при расчете этих доплат учитываться не будет", - сказал он также.

На выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу всего выделено 22 млрд рублей, сказал премьер. Заразившиеся коронавирусом медики получат по 68 811 рублей страховых выплат, если окажутся временно нетрудоспособны. Если они получат инвалидность или умрут, выплаты будут выше.

Выплаты медикам

8 апреля Путин пообещал медикам за работу с корнавирусом ежемесячные доплаты в течение трех месяцев. Врачам он предложил доплачивать по 80 тыс. рублей в месяц, среднему медперсоналу - по 50 тыс. рублей, младшему персоналу - по 25 тыс. рублей. Врачам скорой помощи, которые работают с коронавирусными больными - по 50 тыс. рублей, Фельдшерам, медсестрам и водителям - по 25 тыс. рублей.

В начале мая оказалось, что в регионах медики стали получать по несколько сотен рублей за работу с COVID-19. Чиновники объясняли, что доплаты начисляются за часы и минуты непосредственной работы с коронавирусными больными. Также оказывалось, что сотрудники скорой помощи могли не получить доплату, если перевозили больных с еще не подтвержденным диагнозом.

15 мая президент раскритиковал чиновников, которые "развели... какую-то канитель бюрократическую". Он напомнил, что распорядился не считать часы и минуты, а назвал конкретные ежемесячные сумму доплат за факт работы с коронавирусом. Он потребовал в течение дня доплатить все долги таким медикам и пообещал в начале следующей недели оценить каждый регион в этом отношении.

Мишустин же 13 мая отмечал, что регионы затянули с перечислением этих денег и на тот момент из выделенных 27 млрд руб было выплачено лишь 4,5 млрд.