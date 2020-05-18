Сменился руководитель ведущей угольной компании в России

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Владимир Рашевский оставит пост гендиректора Сибирской угольной энергетической компании ("СУЭК") в связи с трансформацией структуры управления группы. Он руководил компанией с 2004 года.

Возглавит "СУЭК" Степан Солженицын, который сохранит должность гендиректора "дочки" группы - "Сибирской генерирующей компании".

Рашевский останется в совете директоров "СУЭК" и войдет в совет директоров "ЕвроХима".

Эти решения отражают произошедший значительный рост масштабов деятельности "СУЭК" и ее трансформацию в диверсифицированный холдинг, включающий, помимо угольных производственных предприятий, логистические и энергетические активы, заявили в пресс-службе компании. Перемены должны усилить рыночные позиции компании и способствовать получению максимальных синергетических эффектов как внутри "СУЭК", так и между "СУЭК" и "ЕвроХимом".

Степан Солженицын возглавил "СГК" в конце 2018 года. До этого он занимал должность старшего партнера McKinsey.

"СУЭК" — одна из крупнейших угольных компаний мира, а также ведущий производитель угля и энергии в России. В группу входят 30 угледобывающих предприятий, семь обогатительных фабрик и установок, терминал в порту Ванино (Хабаровский край), "Мурманский морской торговый порт" , ремонтно-механические заводы в восьми регионах России, а также "Сибирская генерирующая компания". Основной бенефициар "СУЭК" - Андрей Мельниченко.