СУЭК вывела "Сибирскую генерирующую компанию" из кипрского офшора

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Подконтрольное Андрею Мельниченко АО "Сибирская угольно-энергетическая компания" (СУЭК) стало основным собственником ООО "Сибирская генерирующая компания" (СГК, оба - Москва).

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", СУЭК увеличила свою долю в СГК с 10 тыс. рублей до 21 млрд 398 млн 784,9 тыс. рублей, теперь ей принадлежит 99,94% уставного капитала. Соответствующая запись в ЕГРЮЛ была сделана 27 августа.

Ранее доля 99,94% в СГК принадлежала кипрской AIM Capital SE, также контролируемой Мельниченко.

Таким образом, СГК теперь напрямую контролируется российской компанией СУЭК. СУЭК, в свою очередь, по-прежнему принадлежит кипрской SUEK Holdings Ltd.

Оставшиеся 0,06% акций СГК находятся в собственности ООО "Сибэнергоактив" (Красноярск, принадлежит СУЭК) с июня 2015 года.

СУЭК - крупнейший российский производитель угля. В компанию входят 30 угледобывающих предприятий, 7 обогатительных фабрик и установок, терминал в порту Ванино (Хабаровский край) и Мурманский морской торговый порт, а также ремонтно-механические заводы в 8 регионах страны.

СГК создана в 2009 году для управления "Кузбассэнерго" и "Енисейской ТГК". Основные активы компании находятся на территории Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской области, республик Хакасия и Тува. В состав СГК входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью 10,9 тыс. МВт, тепловой - 23,9 тыс. Гкал/ч, теплосети протяженностью порядка 9,6 тыс. км. На долю СГК приходится четверть выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.