В Дагестане выявлена более высокая доля COVID-пневмоний, чем в целом по РФ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об особенностях эпидемической ситуации в Дагестане на совещании с руководством и представителями общественности субъекта.

По ее словам, в республике высокая доля внебольничных пневмоний, связанных с COVID-19. Если в целом по стране их удельный вес составляет не больше 20%, то в Дагестане - это почти 60%.

"То есть больные тяжелые, сразу с пневмонией", - сказала Попова.

Кроме того, в Дагестане заметно меньше доля бессимптомных носителей: 25%, тогда как в России это 45%.

"И, что очень важно, вовлечение в эпидпроцесс большого количества людей старшего возраста. В РФ старше 60 лет вовлекается в процесс - заболевает, или это бессимптомные формы - порядка 15% от всех заболевших. А в Дагестане за этот период это треть всех заболевших - люди старшего возраста. И 10% - это дети. Это, конечно же, говорит о том, что требования по соблюдению самоизоляции несвоевременно начали исполнять", - сказала Попова.

Она также обратила внимание, что усиление мер самоизоляции в Дагестане прямо повлияло на заболеваемость - через 6-7 дней после этого заболеваемость снизилась. Тем не менее, по словам Поповой, ситуация в республике остается "в очень хрупком равновесии", и его нужно удержать.

По ее словам, в целом по России из общего количества обследований выявляется 10-12% инфицированных коронавирусом, а в Дагестане - больше 35%.