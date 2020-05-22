Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:50Заразились
на 22.05В России 326 448+8 894В мире 5 102 424+105 952

Махачкалу закроют на карантин на дни Ураза-Байрама

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - С 23 по 26 мая, в дни Ураза-Байрама Махачкалу закроют на карантин из-за ухудшения ситуации с корнавирусом, сообщила мэрия города.

Пандемия коронавируса



Въезд в город и выезд будут закрыты. Запрет коснется и пешеходов. В городе остановится транспорт, исключение сделают толко для машин скорой помощи, экстренных и ремонтных служб, водоканала, электросетей, машин, мусоровозов и грузовиков с товарами первой необходимости и лекарств.

Со второй половины дня 23 мая и по 25 мая будут закрыты ярмарки и продуктовые рынки.

Во время карантина в магазинах, аптеках, банках, почтовых отделениях и социальных объектах усилят меры по дезинфекции. Контроль за режимом самоизоляции и соблюдением требованием носить маски и перчатки также будет усилен.

На 22 мая, по официальным данным в республике было выявлено 3855 случаев коронавирусной инфекции, прирост за сутки составил 109 зараженных. Умерли 65 заболевших.

Ранее в мае оказалось, что ситуация с заболеваемостью в Дагестана резко ухудшилась. Приехавшие в регион эксперты предположили, что отчасти причина в занижении реальной статистики по заражениям. В регион были направлены врачи, спасатели и военные.

Махачкала Дагестан Коронавирус

Новости по теме

Новости

В Подмосковье с 23 мая отменят пропускной режим

В Подмосковье с 23 мая отменят пропускной режим

НАК сообщил, что в Дагестане убиты шесть боевиков

Мэрия Дербента связала коронавирусные проблемы с ошибками в подсчете зараженных

Мэрия Дербента связала коронавирусные проблемы с ошибками в подсчете зараженных

Испанская Repsol передумала участвовать в проекте на полуострове Гыдан

Пандемия коронавируса

Нарушителей самоизоляции в Подмосковье начали привлекать к работе в больницах

Путин призвал быть готовыми ко второй волне эпидемии осенью

Бывшего главу НПО "Космос" Чернякова выпустили из СИЗО

Пандемия коронавируса

Старшеклассники в РФ стали чаще заболевать COVID-19 из-за нарушения режима самоизоляции

Старшеклассники в РФ стали чаще заболевать COVID-19 из-за нарушения режима самоизоляции
Пандемия коронавируса

Тестирование на иммунитет к коронавирусу будет запущено по всей России в июне

Пандемия коронавируса

Глава Роспотребнадзора назвала дату первого случая заражения коронавирусом в России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');