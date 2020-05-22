Махачкалу закроют на карантин на дни Ураза-Байрама

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - С 23 по 26 мая, в дни Ураза-Байрама Махачкалу закроют на карантин из-за ухудшения ситуации с корнавирусом, сообщила мэрия города.





Въезд в город и выезд будут закрыты. Запрет коснется и пешеходов. В городе остановится транспорт, исключение сделают толко для машин скорой помощи, экстренных и ремонтных служб, водоканала, электросетей, машин, мусоровозов и грузовиков с товарами первой необходимости и лекарств.

Со второй половины дня 23 мая и по 25 мая будут закрыты ярмарки и продуктовые рынки.

Во время карантина в магазинах, аптеках, банках, почтовых отделениях и социальных объектах усилят меры по дезинфекции. Контроль за режимом самоизоляции и соблюдением требованием носить маски и перчатки также будет усилен.

На 22 мая, по официальным данным в республике было выявлено 3855 случаев коронавирусной инфекции, прирост за сутки составил 109 зараженных. Умерли 65 заболевших.

Ранее в мае оказалось, что ситуация с заболеваемостью в Дагестана резко ухудшилась. Приехавшие в регион эксперты предположили, что отчасти причина в занижении реальной статистики по заражениям. В регион были направлены врачи, спасатели и военные.