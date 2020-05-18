Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:07Заразились
на 18.05В России 290 678+8 926В мире 4 713 620+79 552

"ВКонтакте" добавила функцию групповых видеозвонков

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Социальная сеть "ВКонтакте" объявила о запуске новой функции - видеозвонки с участием до 8 человек. Максимальное количество участников в дальнейшем будет расширяться.

"Мы будем оперативно наращивать функциональность нового сервиса, чтобы осенью в групповых видеозвонках можно было легко организовать занятия для целого класса или студенческой группы", - приводит пресс-служба слова руководителя команды мессенджера "ВКонтакте" Вячеслава Шебанова.

Нововведение доступно в последней версии мобильного приложения соцсети.

В период пандемии видеоконференции стали одним из основных способов делового и личного общения, в связи с этим многие соцсети начали внедрять в свои сервисы функции групповых видеозвонков.

В конце апреля о начале работы нового продукта заявил Facebook, тогда же нововведения анонсировал и мессенджер Telegram.

Другая популярная российская соцсеть "Одноклассники" запустила групповые видеоконференции в 2018 году.

Ежемесячная аудитория "Вконтакте" составляет порядка 97 млн пользователей.

ВКонтакте

Новости по теме

Новости

В России каждый четвертый "удаленщик" прибавил в весе

В России каждый четвертый "удаленщик" прибавил в весе
Пандемия коронавируса

Мишустин подтвердил, что время работы с COVID-больными не учитывается при доплатах медикам

Мишустин подтвердил, что время работы с COVID-больными не учитывается при доплатах медикам

Минздрав РФ заявил о необходимости привлечь в Дагестан дополнительные медицинские силы

Глава Дагестана предложил дать силам правопорядка больше полномочий из-за коронавируса

Глава Дагестана предложил дать силам правопорядка больше полномочий из-за коронавируса
Пандемия коронавируса

У более половины россиян с коронавирусом диагностировали пневмонию и ОРВИ

У более половины россиян с коронавирусом диагностировали пневмонию и ОРВИ
Пандемия коронавируса

Голикова перечислила критерии снятия коронавирусных ограничений в регионах РФ

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям заполнять самолеты наполовину

Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям заполнять самолеты наполовину
Пенсионная реформа

Минтруд объяснил решение увеличить срок выплаты пенсионных накоплений

Минтруд объяснил решение увеличить срок выплаты пенсионных накоплений

"Союзплодоимпорт" обжалует арест в Нидерландах брендов водки Stolichnaya и Moskovskaya

"Союзплодоимпорт" обжалует арест в Нидерландах брендов водки Stolichnaya и Moskovskaya

Премьер заявил о готовности 27 регионов РФ к смягчению ограничений

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');