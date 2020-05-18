"ВКонтакте" добавила функцию групповых видеозвонков

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Социальная сеть "ВКонтакте" объявила о запуске новой функции - видеозвонки с участием до 8 человек. Максимальное количество участников в дальнейшем будет расширяться.

"Мы будем оперативно наращивать функциональность нового сервиса, чтобы осенью в групповых видеозвонках можно было легко организовать занятия для целого класса или студенческой группы", - приводит пресс-служба слова руководителя команды мессенджера "ВКонтакте" Вячеслава Шебанова.

Нововведение доступно в последней версии мобильного приложения соцсети.

В период пандемии видеоконференции стали одним из основных способов делового и личного общения, в связи с этим многие соцсети начали внедрять в свои сервисы функции групповых видеозвонков.

В конце апреля о начале работы нового продукта заявил Facebook, тогда же нововведения анонсировал и мессенджер Telegram.

Другая популярная российская соцсеть "Одноклассники" запустила групповые видеоконференции в 2018 году.

Ежемесячная аудитория "Вконтакте" составляет порядка 97 млн пользователей.