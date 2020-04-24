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Facebook позволит пользователям общаться в видеоконференциях

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Компания Facebook представила новый продукт Messenger Rooms, предназначенный для групповых видеозвонков.

Rooms позволят устраивать видеозвонки с участием до 50 человек без ограничений по времени.

Создать видеоконференцию можно с помощью аккаунта в Messenger или Facebook. Войти в видеоконференцию может тот, у кого есть приглашение. Входить в конференцию и выходить из нее можно в любое время, пока она идет. Организатор видеозвонка сможет ограничивать доступ к нему или удалять из него других пользователей.

Телеканалу BBC в Facebook сообщили, что из-за коронавируса представили Messenger Rooms раньше, чем планировалось.

Сама компания не сообщила, когда именно функция Messenger Rooms появится у всех пользователей, на это может потребоваться несколько недель.

Facebook отметила рост спроса на видеозвонки в принадлежащих ей приложениях WhatsApp и Messenger. Так, каждый день в видеозвонках участвуют более 700 миллионов пользователей этих мессенджеров, во многих странах число видеозвонков выросло за последнее время вдвое.

СМИ сравнивают новый продукт Facebook с видеосервисом Zoom, который обрел значительную популярность в то время, когда многие вынуждены самоизолироваться. В апреле число активных пользователей Zoom, предназначенного для групповых видеоконференций, в сутки достигло 300 миллионов.

Facebook коронавирус

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