Росреестр опроверг сообщения о болезни главы ведомства

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Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Глава Росреестра Олег Скуфинский не болен коронавирусом, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Информация о том, что у Олега Скуфинского коронавирус, не соответствует действительности. Руководитель находится на работе, хорошо себя чувствует, регулярно проходит тестирование на коронавирусную инфекцию", - заверили в Росреестре.

Ранее в соцсетях появилась информация, что Скуфинский болен с 14 мая.

В январе президент Владимир Путин своим указом назначил Викторию Абрамченко, ранее возглавлявшую Росреестр, вице-премьером в составе нового правительства. На должность главы Росреестра был назначен Скуфинский, который ранее занимал должность заместителя полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.