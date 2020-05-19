В Казани накажут сотрудницу полиции, составлявшую без маски протокол на мужчину без маски

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Татарстане проводится служебная проверка в отношении сотрудницы правоохранительных органов, которая оформляла административные протоколы нарушителям масочно-перчаточного режима, будучи сама без перчаток и маски на лице.

"В Управлении МВД по Казани проводится служебная проверка в отношении сотрудницы, которая без средств индивидуальной защиты оформляла процессуальные документы в отношении правонарушителей", - сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, что сотрудница полиции, сидя в салоне микроавтобуса, выписывает протокол некоему нарушителю без маски на лице и перчаток. На вопрос молодого человека о размере штрафа она отвечает, что его определит суд.

Заместитель начальника пресс-службы МВД по Татарстану Ленар Давлетшин сообщил "Интерфаксу", что женщина будет наказана.

"Протокол был выписан гражданину за нахождение в общественном месте без средств индивидуальной защиты. В отношении сотрудницы, которая его оформляла без маски и перчаток, проводится проверка, она будет привлечена к ответственности. Средствами защиты сотрудники полиции обеспечены в полном объеме", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что в Татарстане с 12 мая отменена система смс-пропусков, однако стало обязательным ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах. "Если человек (появляется - ИФ) без маски в общественных местах, это образует состав статьи 20.6.1 КоАП РФ", - сообщал заместитель МВД Татарстана Алексей Соколов.