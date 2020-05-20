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Ростовский губернатор пообещал увольнять чиновников без масок

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал всех чиновников соблюдать масочный режим, а за нарушения пригрозил им увольнением, вне зависимости от занимемой должности. Он сказал это на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Пандемия коронавируса

Он напомнил, что чиновники обязаны носить маски на рабочем месте, в общественных местах и на улицах, и потребовал, чтобы собравшиеся донесли это до всех подчиненных.

По словам губернатора, нарушения масочного режима выявлены в Министерстве профессионального образования, Министерстве сельского хозяйства и организацих, подведомственных Минэкономразвития и Минобразования.

В частности, в Министерстве профобразования охранник стоял на посту без маски и впускал в здание людей без масок. "Это привело к тому, что более половины зафиксированных на входе служащих, пребывающих на рабочие места, не использовали маски, в том числе и заместитель министра Андрей Фатеев", - сказал Голубев.

Кроме того, в ведомстве не выполнялась рекомендация правительства организовать измерение температуры входящим, добавил он.

"В министерстве сельского хозяйства и продовольствия без защитных масок заходили в здание не менее 30% сотрудников", - отметил губернатор.

По данным на 20 мая, в Ростовской области зафиксировано 2784 случаев заражения коронавирусом, 33 заболевших умерли.

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
Ростовская область Василий Голубев коронавирус

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