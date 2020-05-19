На свердловской шахте "РусАла" произошел горный удар

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Два человека пострадали на шахте "Черемуховская-Глубокая" (СУБР, входит в ГК "РусАл") в Североуральске. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" глава Североуральского городского округа Василий Матюшенко.

"Информация до меня уже доведена. (...) Два человека (пострадали - ИФ), горный удар (разрушение части пласта породы - ИФ)...Сейчас идет проверка, разбор", - сказал Матюшенко.

По его данным, на месте происшествия на данный момент находятся, в том числе сотрудники полиции и Ростехнадзора.