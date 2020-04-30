Три шахтера пострадали при ЧП на шахте в Свердловской области

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Трое горняков пострадали при горном ударе на шахте в Свердловской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В Свердловской области в поселке Калья на шахте, на горизонте минус 1130 метров произошел горный удар (разрушение части пласта породы - ИФ). На горизонте находились 8 человек, они самостоятельно вышли на поверхность, из них 3 человека получили травмы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пострадавшие были госпитализированы, на работу предприятия происшествие не повлияло.

"Шахта работает в штатном режиме", - отметил источник.