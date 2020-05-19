Два бомбардировщика Ту-22М3 совершили пятичасовой полет над Черным морем

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 во вторник совершили полет над нейтральными водами Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе полета экипажи дальних бомбардировщиков преодолели около 4,5 тысяч километров и находились в воздухе более 5 часов", - говорится в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

В Минобороны РФ заявили, что "все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".