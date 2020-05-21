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Истребители трех стран НАТО сопровождали самолеты ВКС РФ над Черным морем

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Самолеты трех стран НАТО поднимались на сопровождение самолетов ВКС России над Черным морем, сообщила в четверг в своем твиттере представитель НАТО Оана Лунгеску.

"Самолеты ВВС Румынии, Болгарии и Турции поднимались на этой неделе, когда российские самолеты приблизились к воздушному пространству НАТО", - написала она. Лунгеску привела данные штаба верховного главного командования Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе о событиях, которые произошли во вторник.

Первоначально два истребителя МиГ-21 ВВС Румынии поднимались на сопровождение двух российских бомбардировщиков Ту-22М3 и двух истребителей Су-27, которые двигались в направлении воздушного пространства Румынии.

Затем, согласно данным штаба, при приближении к воздушному пространству Болгарии и Турции за российскими самолетами наблюдали истребители МиГ-29 ВВС Болгарии и F-16 турецких ВВС.

В прошлый вторник Минобороны РФ сообщило, что два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 совершили полет над нейтральными водами Черного моря. Они преодолели около 4,5 тысяч км и находились в воздухе более 5 часов.

В Минобороны РФ заявили, что "все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства". Военные сообщили, что на отдельных этапах маршрута Ту-22М3 сопровождались истребителями Южного военного округа.

Дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 предназначены для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Самолеты Ту-22М3 применялись российскими военными в Сирии.

НАТО Россия

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