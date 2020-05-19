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В Коми ликвидируют интернат, где дети получили ожоги от борщевика

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Власти Коми приступили к ликвидации специальной (коррекционной) школы-интерната №15 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в селе Пажга Сыктывдинского района.

Соответствующее постановление правительства региона вступило в силу 18 мая.

Министерству образования, науки и молодежной политики региона совместно с министерством имущественных и земельных отношений республики необходимо провести в соответствии с законодательством необходимые юридические действия, связанные с ликвидацией учреждения.

В 2017 году, в СМИ появились сообщения о том, что воспитанникам в Пажгинской школе-интернате во время проведения "трудового десанта" было дано задание - убрать борщевик. Специальной одеждой и перчатками детей не обеспечили, в результате чего несколько подростков получили ожоги рук и ног.

По этому факту следователи возбудили уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий". Факт привлечения воспитанников к рубке борщевика нашел свое подтверждение. Прокуратура выявила различные нарушения в работе учреждения.

Региональное управление Роспотребнадзора признало вину учреждения в нарушении санитарных норм и оштрафовало его на 50 тыс. рублей.

В ноябре 2017 года Сыктывдинский районный суд признал виновной в превышении полномочий начальника смены летнего лагеря в школе-интернате. Воспитателю назначили судебный штраф в размере 30 тыс. рублей. Суд установил, что в нарушение требований законодательства, в том числе санитарно-эпидемиологических норм и правил, женщина велела воспитателям и воспитанникам одного из отрядов вырубить борщевик, росший на территории образовательного учреждения. При этом фигурантка знала, что трудовое воспитание детей не может быть сопряжено с потенциальным вредом для здоровья, а рубка борщевика может вызвать ожоги, а также иные неблагоприятные последствия для детей.

Коми

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