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В Петербурге временно запретили прощание с умершими

В Петербурге временно запретили прощание с умершими
Фото: Reuters

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге временно не проводятся церемонии прощания с умершими, сообщила пресс-служба Смольного.

Там пояснили, что предписание главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу "исключает осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза".

Все организации, занятые в сфере ритуальных услуг, соблюдают это требование.

При этом в Смольном отмечают, что совместно с Роспотребнадзором уточняется порядок участия в прощальных церемониях при соблюдении необходимых противоэпидемиологических норм и правил. Решается вопрос о приспособлении для этих целей одного из девяти ритуальных залов крематория Санкт-Петербурга.

В пресс-службе напомнили, что на кладбищах Санкт-Петербурга услуги по организации церемоний прощания не предоставляются, но запрета на участие в церемонии похорон самых близких родственников нет.

Ранее аналогичный порядок проведения похорон был установлен в Петербурге для умерших с подтвержденным COVID-19.

По данным городского штаба, в Петербурге скончалось 95 человек с COVID-19. Также, по словам губернатора Александра Беглова, 694 человека скончались от внебольничной пневмонии.

Петербург коронавирус

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