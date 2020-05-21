Жителям Орска запретили собираться в садах и на кладбищах

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Мэр Орска Василий Козупица запретил собираться группами на похоронах и на садовых участках. Поводом для запрета стали недавние заражения после массовых собраний.

По его словам, председателям садовых товариществ власти направили предостережения о запрете собираться на участках большими группами: "Только семья и только малым кругом". На похоронах он разрешил присутствовать только близким родственникам, "не более трех человек одновременно". Кроме того, мэр пообещал проводить ежедневные рейды по торговым точкам, чтобы проверять наличие масок у продавцов и покупателей.⠀

Для примера Козупица привел госпитализацию семьи из четырех человек с пневмонией и ОРВИ после отмечания дня рождения на даче. По данным чиновников, на этом застолье 9 мая собрались 20 человек. У одного из заболевших уже пришел положительный результат теста на коронавирус.

Еще четырех человек госпитализировали после похорон в Домбаровском районе, на которые пришли 32 человека, добавил чиновник.

Также ему стало известно, что несколько из последних заболевших регулярно ходили в один и тот же продуктовый магазин, куда пускают покупателей без масок.

"Привычка жить на авось, думать, что тебя не коснется - здесь не работает. Если продолжим в том же духе, город будет закрыт на карантин", - резюмировал Козупица.

Всего в Оренбургской области выявлено более 1300 случев заражения коронавирусом, 117 из них - в Орске.