Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:35Заразились
на 19.05В России 299 941+9 263В мире 4 801 943+88 323

СК возбудил уголовное дело из-за сообщения о продаже якобы бесплатных масок в Москве

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Интернет-пользователь стал фигурантом уголовного дела о распространении ложной информации о продаже в розничных магазинах якобы бесплатных защитных масок, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

В Главном следственном управлении СК возбудили дело по статье 207.1 УК РФ.

По данным ведомства, пользователь одной из социальных сетей разместил видеоролик, "содержащий не соответствующее действительности утверждение о продаже в розничных магазинах Москвы средств индивидуальной защиты, являющихся гуманитарной помощью и подлежащих в связи с этим распределению среди граждан бесплатно".

В пресс-релизе говорится, что для подтверждения своих слов автор показал "упаковку защитных масок с этикеткой на китайском языке, из которой якобы следует, что данный товар является гуманитарной помощью и не предназначен для продажи".

В СК заявили, что это утверждение опровергнуто переводом на русский язык. "В этикетке приведены сведения исключительно о сертификации товара", - заявили в пресс-службе.

Там не уточнили, установлена ли личность подозреваемого и из какого он региона.

Москва

Новости

Власти Челябинской области объяснили появление "в лесу" стоянки дорогих иномарок

В Петербурге временно запретили прощание с умершими

В Петербурге временно запретили прощание с умершими

Что произошло за день: вторник, 19 мая

В РФ возбудили первое уголовное дело о невыплате врачам надбавок за работу с больными COVID

В РФ возбудили первое уголовное дело о невыплате врачам надбавок за работу с больными COVID

Взрыв в лаборатории медцентра в Обнинске произошел при промывке реактора

Россиян предупредили о фейковых сайтах Госуслуг по выплате детских пособий

Россиян предупредили о фейковых сайтах Госуслуг по выплате детских пособий

Число жертв пожара в петербургской больнице Святого Георгия возросло до шести

Путин похвалил работу портала госуслуг в плане приема заявлений на детские выплаты

Х5, "Магнит" и Metro продлили акцию по обнулению наценки на часть товаров

Х5, "Магнит" и Metro продлили акцию по обнулению наценки на часть товаров

Сбербанк создал компанию для поддержки производства вакцины от коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');