СК возбудил уголовное дело из-за сообщения о продаже якобы бесплатных масок в Москве

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Интернет-пользователь стал фигурантом уголовного дела о распространении ложной информации о продаже в розничных магазинах якобы бесплатных защитных масок, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

В Главном следственном управлении СК возбудили дело по статье 207.1 УК РФ.

По данным ведомства, пользователь одной из социальных сетей разместил видеоролик, "содержащий не соответствующее действительности утверждение о продаже в розничных магазинах Москвы средств индивидуальной защиты, являющихся гуманитарной помощью и подлежащих в связи с этим распределению среди граждан бесплатно".

В пресс-релизе говорится, что для подтверждения своих слов автор показал "упаковку защитных масок с этикеткой на китайском языке, из которой якобы следует, что данный товар является гуманитарной помощью и не предназначен для продажи".

В СК заявили, что это утверждение опровергнуто переводом на русский язык. "В этикетке приведены сведения исключительно о сертификации товара", - заявили в пресс-службе.

Там не уточнили, установлена ли личность подозреваемого и из какого он региона.