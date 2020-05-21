Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.

Там уточнили, что подозреваемая - 38-летняя женщина. По данным следствия, она разместила в социальной сети видеоролик, в котором говорилось о продаже в розничных магазинах Москвы средств индивидуальной защиты, которые должны распределяться бесплатно. Предпринимательница подтвердила, что видеозапись опубликовала она.

В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение.