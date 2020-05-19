Экипаж вертолета Ми-8 погиб при жесткой посадке в Подмосковье

Предположительной причиной аварии Минобороны называет техническую неисправность

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Военно-транспортный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье, экипаж погиб, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

Инцидент произошел в 20 километрах от города Клин около 20:00 при выполнении учебно-тренировочного полета. Вертолет совершил жесткую посадку на безлюдной местности.

"Полет выполнялся без боекомплекта. По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность", - сообщили в Минобороны.

К месту происшествия вылетела комиссия главного командования Воздушно-космических сил РФ, добавили в ведомстве.

Транспортно-боевой Ми-8 считается одним из самых массовых вертолетов в Вооруженных силах России.

Экипаж - три человека.