По факту крушения военного вертолета в Подмосковье возбудили уголовное дело

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Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Дело о нарушении правил полетов возбуждено в Подмосковье в связи с крушением военного вертолета, в результате которого погиб экипаж из трех человек, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ (СКР).

"19 мая в военный следственный отдел СК по Солнечногорскому гарнизону от командира войсковой части поступило сообщение о крушении в районе озера Удельное городского округа Клин вертолета Ми-8. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс".

По данным следствия, 19 мая вечером вертолет Ми-8 под управлением экипажа в составе трех человек взлетел с аэродрома Клин. "В 19:59 экипаж перестал выходить на связь", - говорится в пресс-релизе. Позднее в ходе поисков вертолет был обнаружен на земле.

В пресс-службе СКР также сообщили, что бортовые самописцы вертолета изъяли, тела погибших осмотрели и назначили судебно-медицинские экспертизы. Место ЧП было детально изучено, следователи изъяли предполетную документацию и образцы топлива. СКР ищет очевидцев аварии.

Ранее о трагедии сообщили "Интерфаксу" в Минобороны. "Полет выполнялся без боекомплекта. По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность", - заявили в ведомстве. Там отметили, что инцидент произошла около 20:00 при выполнении вертолетом учебно-тренировочного полета.