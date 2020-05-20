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Совет директоров "Роснефти" назначит руководителя компании 21 мая

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Роснефти" 21 мая рассмотрит вопрос о назначении главного исполнительного директора компании, сообщила пресс-служба ПАО.

Председатель совета 9 мая решил созвать этот орган.

С мая 2012 года "Роснефть" возглавляет Игорь Сечин, до этого он несколько лет был председателем совета директоров компании. Срок его первого контракта составлял три года, 24 мая 2015 года контракт с ними продлили на пять лет.

13 мая "Ведомости" узнали, что правительство подписало директиву о продлении контракта с Сечиным еще на пять лет. Официально эту информацию не комментировали ни "Роснефть", ни власти.

Роснефть Игорь Сечин правительство

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