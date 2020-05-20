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Лишившийся лестницы дом в Энгельсе был признан аварийным после отхода стены

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Четырехэтажный дом в Энгельсе, где утром в среду обрушились два марша лестницы в подъезде, был признан аварийным в 2018 году. Там ранее частично обрушился фасад и "отходила стена", рассказал облспаса Юрий Юрин. При предыдущих авариях никто не пострадал.

Аварийный дом - 1959 года постройки, уточнил пресс-секретарь администрации Энгельсского района Вячеслав Пашковский.

По его словам, здание обследуют специалисты компании "Стилобат" и через два дня решат, можно ли в нем жить.

Управляет домом ООО "Управляющая компания "Летка".

Проверки по факту обрушения начали прокуратура и СКР.

В одном из подъездов утром рухнули лестничные марши между вторым и четвертым этажей. Пострадала женщина. Ее положили в больницу.

Жильцов из аварийного подъезда вывели с помощью автолестниц. Жильцов остальных подъездов также эвакуировали.

МЧС Саратовская область Энгельс СКР

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