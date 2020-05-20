Женщина пострадала при обрушении лестничных маршей в подъезде жилого дома

Авария случилась в четырехэтажном доме в Энгельсе

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В четырехэтажном жилом доме в Энгельсе обрушились два марша лестницы в подъезде, пострадала женщина, сообщил информированный источник "Интерфакса".

Обрушение двух лестничных маршев в 4-х этажном жилом доме в г. Энгельс. https://t.co/dMIH6F8TwG pic.twitter.com/rKLCUxvR2e — МЧС Саратов (@saratov_mchs) May 20, 2020

Обрушение произошло со второго по четвертый этажи.

Из дома эвакуировали жильцов. Всего там в четырех подъездах проживает 80 человек.

Пострадал кирпичный дом по адресу улица Летный городок, дом 35, сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области. В управлении об аварии узнали в 7:25 по московскому времени. Из аварийного подъезда людей выводили с помощью автолестницы. В управлении считают, что угрозы дальнейшего разрушения нет.

Пострадавшей 38 лет. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести, сообщили в областном Минздраве.

Госпитализированы еще два жильца дома - это лежачие больные. Они не пострадали при обрушении, но самостоятельно выйти из дома не могли, добавили в ведомстве.