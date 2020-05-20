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Счетная палата проверит финансирование системы ОМС в регионах

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Счетная палата по поручению Совета Федерации проверит эффективность и достаточность финансирования территориальных программ обязательного медицинского страхования (ОМС) в регионах, сообщила зампред ведомства Галина Изотова.

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"Кризис выявил проблемы и риски, в том числе связанные с недостаточной оценкой имеющихся ресурсов: технических, финансовых, человеческих. Именно поэтому на фоне отмены многих мероприятий в связи с пандемией Счетная палата включила в план своей работы экспертно-аналитическое мероприятие по оценке достаточности финансирования территориальных программ госгарантий с учетом потребности регионов в объемах медицинской помощи. Сейчас наша главная задача - в кратчайшие сроки проанализировать все резервы системы здравоохранения и выявить пути наиболее эффективного использования ее ресурсов", - сказала Изотова, чьи слова привели в пресс-службе Счетной палаты в среду.

Вместе с тем, в условиях пандемии "в целом наша система медицинской помощи показала свою надежность и умение отвечать на вызовы", сказала она.

Как уточнили "Интерфаксу" в Счётной палате, проверка включена в план на текущий год по поручению Совета Федерации: он дополнился анализом распределения, предоставления и расходования субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального фонда ОМС бюджетам территориальных фондов ОМС, а также оценка влияния особенностей субъектов на размер выделяемой субвенции.

Среди отмененных мероприятий: мониторинг совершенствования механизмов государственного землепользования; проверка деятельности таможенных органов при совершении таможенных операций и процедур и осуществлении контроля при электронном декларировании товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза (РФ); проверка реализации в 2018-2019 годах мер по сокращению дебиторской задолженности по средствам бюджета, предоставленным "Роскосмосу".

"Данные мероприятия были отменены из-за пандемии. Их невозможно провести в заочном формате. Однако это не значит, что объекты этих проверок останутся без внимания. Например, вопросы, связанные с реализацией мер по сокращению дебиторской задолженности ГК "Роскосмос" рассматриваются в ходе ежегодных проверок исполнения ФЗ о федеральном бюджете и предварительного аудита формирования федерального бюджета", - отметили в Счётной палате.

Проблемы ОМС

Система ОМС в России нуждается в трансформации и цифровизации, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, выступая 13 мая на "правительственном часе" в Госдуме.

"То, что система ОМС должна трансформироваться, однозначно. Во-первых, информационные технологии туда должны прийти более глубоко, мы должны видеть сквозную систему расчетов, персонификацию, мы должны понимать, куда что уходит. Вопрос не идет об оптимизации, вопрос идет о том, чтобы понимать, где за что заплатил и какой результат - отдали деньги, будьте любезны. Чтобы результат был, эффективность и безопасность должны звучать в голове", - сказал он.

Глава Минздрава также отметил, что те расходы, которые понесло государство в ходе пандемии коронавируса, система ОМС покрыть не может, в том числе расходы на дооснащение коек и зарплату. Эти расходы покрывались из бюджета.

Счетная палата РФ ОМС

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