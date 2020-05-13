Глава Минздрава РФ призвал реформировать систему ОМС

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Система обязательного медицинского страхования (ОМС) в России нуждается в трансформации и цифровизации, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Выступая на заседании Госдумы, министр заявил, что систему совершенно точно необходимо трансформировать. омс

"Во-первых, информационные технологии туда должны прийти более глубоко. Мы должны видеть сквозную систему расчетов, персонификацию, мы должны понимать, куда что уходит", - сказал Мурашко.

Он подчеркнул, что не стоит вопрос оптимизации: необходимо понимать, "где за что заплатил и какой результат".

"Чтобы результат был, эффективность и безопасность должны звучать в голове", - добавил он.

Глава Минздрава также обратил внимание на то, что система ОМС не может покрыть все расходы, которые несет государство, в том числе расходы на дооснащение коек и зарплату. Эти расходы покрывались из бюджета.

"Я говорил об увеличении тарифа для пациентов. Действительно, расходы, в том числе связанные с лекарственной терапией, поддержкой дыхательной функции, это другой тариф", - сказал он.

Мурашко также отметил, что тема реформы ОМС "однозначно горячая" и постоянно подвергается критике. Он подчеркнул, что основной элемент - это прозрачность.

"Прозрачность расходования движения средств должна быть. Это то, с чего начинали говорить. В том числе не только федеральные учреждения, все в этой системе должны быть видны, и экономика медорганизаций должна быть приоритетной", - добавил Мурашко.