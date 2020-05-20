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Фермеры помогли кормом цирку-шапито, застрявшему из-за коронавируса в Кургане

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Фермеры и предприниматели ответили на призыв властей Курганской области помочь с кормами животным из цирка-шапито, который из-за ситуации с COVID-19 с середины марта не может выехать из Кургана, сообщает в среду региональный оперштаб.

Так, при поддержке двух областных департаментов - АПК и природных ресурсов и охраны окружающей среды - предприниматели и фермеры передали животным около 350 кг овощей и фруктов, 300 кг овса, 80 кг дробленки, 20 кг рыбы.

"Мы предложили помочь охотпользователям, арендаторам лесных участков, а также предприятиям АПК. Спасибо тем, кто откликнулся", - приведены в пресс-релизе слова директора областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Саркисова.

Ранее сообщалось, что жители Кургана откликнулись на просьбу о помощи артистов цирка-шапито, застрявшего в городе из-за коронавируса. Горожане принесли крупы, овощи, мясо.

В цирке-шапито из Санкт-Петербурга, который в марте гастролировал в Кургане, выступают три льва, столько же лошадей и 12 собак.

Режим повышенной готовности в Курганской области введен с 16 марта, с 31 марта - режим самоизоляции. По данным на 20 мая, в регионе зарегистрировано 150 случаев коронавирусной инфекции.

Курганская область коронавирус

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