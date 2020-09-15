Эдгард Запашный попросил правительство помочь циркам

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный попросил первого вице-премьера Андрея Белоусова поддержать цирковое сообщество. По его словам, цирки "до сих пор не получили денег от государства" и выживают за счет собственных ресурсов.

Циркам, прежде всего частным, нужна помощь, особенно в условиях, когда может начаться вторая волна коронавируса, с учетом сложности запуска сезона в регионах, и с учетом вероятности того, что "многие города будут закрыты до конца года", сказал Запашный на пресс-конференции.

Он обратился к Белоусову три дня назад.

"Вице-премьер отреагировал положительно, попросил меня написать письмо для того, чтобы предпринять определенные действия и оказать помощь цирковым компаниям как государственным, так и частным", - продолжил он.

Запашный отметил, что государственные структуры, такие как Росгосцирк пока не могут вернуться к работе. При этом, по его оценке, в частном секторе ситуация еще сложнее.

В конце августа руководители Росгосцирка сказали, что их циркам разрешили работать при 50%-ной заполняемости залов, но им это невыгодно. Чтобы не работать в убыток, организация решила отложить возобновление цирковых представлений до тех пор, пока залы не разрешат заполнять плотнее.