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Источник уточнил сроки спуска на воду фрегата "Адмирал Головко"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Северная верфь" планирует 22 мая спустить на воду фрегат проект 22350 "Адмирал Головко" оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", сообщил "Интерфаксу" источник в структурах ОСК.

Спуск планируется "с учетом правил эпидемиологической безопасности", сказал собеседник агентства.

Фрегаты проекта 22350 предназначены для поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов.

Корабли этого проекта позволяют вести боевые действия совместно с морскими десантами, дозорной службой, осуществлять охрану государственных границ, обеспечивать защиту гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.

Согласно открытым данным, корабли проекта 22350 создаются с применением технологии stealth ("стелс"), предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

Фрегаты вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом "Редут", пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НК". В качестве противолодочного оружия применен комплекс "Пакет-НК". Несут на борту противолодочный вертолет Ка-27.

На данный момент в составе Военно-морского флота числится один фрегат проекта 22350 - "Адмирал Горшков". Второй - "Адмирал Касатонов" - проходит госиспытания и должен быть передан флоту до конца года.

Основные характеристики проекта 22350: водоизмещение - 5 000 тонн; длина -135 м; ширина - 16 м; скорость - до 29 узлов; дальность плавания - 4 500 миль; автономность - 30 суток; экипаж - от 170 человек.

Северная верфь Адмирал Головко Минобороны РФ ВМФ РФ

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