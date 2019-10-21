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Новейший фрегат "Адмирал Касатонов" приступил к госиспытаниям

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" вышел на государственные испытания, в их ходе уже проверена часть систем корабля, сообщает пресс-служба судостроительного завода "Северная верфь" в понедельник.

"На корабле параллельно заводским ходовым начались государственные испытания. По их программе судостроители закрыли 18 из 80 удостоверений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что государственная комиссия уже проверила работу главной энергетической установки, систем связи и навигации, палубных механизмов, условий обитаемости экипажа.

"Фрегат, находящийся сейчас в зоне ответственности Северного флота, готовится к намеченным на ноябрь испытаниям вооружения, военной техники и комплекса авиационного оборудования", - сообщает верфь.

"Адмирал Касатонов" является вторым новейший российским фрегатом проекта 22350. Головной корабль проекта 22350 фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" был передан ВМФ РФ в июле 2018 года.

Корабли этого проекта создаются с применением технологии stealth ("стелс"), предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

Фрегаты вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом "Редут", пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НК". В качестве противолодочного оружия применен комплекс "Пакет-НК". Несут на борту противолодочный вертолет Ка-27.

Минобороны РФ ВМФ РФ Адмирал Касатонов

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