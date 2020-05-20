Совбез РФ отметил рост числа экстремистских преступлений на фоне пандемии

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Совет Безопасности РФ отмечает рост числа преступлений экстремистской направленности на фоне ситуации с коронавирусом по сравнению с прошлогодними показателями, сообщил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин.

"В условиях непростой социально-экономической обстановки, вызванной, в том числе, эпидемией коронавируса, фиксируется рост преступлений экстремистской направленности. Так, в январе - апреле этого года зарегистрировано 263 преступления, что почти на треть больше, чем за аналогичный период 2019 года", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".

По его словам, около половины этих преступлений связаны с призывами к экстремизму в интернете.

"Вместе с тем почти 10% составляют насильственные преступления - хулиганство, угроза убийством и побои, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды", - заявил Гребенкин.

Он отметил, что Совбез в последнее время отмечает наращивание "деструктивного информационно-психологического воздействия на граждан России", в том числе попытки вовлечения в экстремистскую деятельность молодых людей для дестабилизации общественно-политической обстановки в стране.

"Кроме того, увеличение количества иностранных трудовых мигрантов и несовершенство действующей системы их адаптации в России способствует формированию замкнутых этнических анклавов и возникновению межнациональной напряженности", - пояснил Гребенкин.

Замсекретаря Совбеза сообщил, что этот тренд нашел отражение в новой редакции Стратегии противодействия экстремизму в России до 2025 года. Так, приоритетными направлениями антиэкстремистской деятельности госорганов станет предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов, повышение эффективности профилактики экстремизма среди молодежи, а также "недопущение распространения радикальной и другой деструктивной идеологии в информационном пространстве, прежде всего в интернете".