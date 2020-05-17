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Спецкомиссия будет решать вопрос почти тысячи мигрантов из Средней Азии, пытающихся уехать из РФ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Представители России, Казахстана и Узбекистана вошли в состав комиссии для решения вопроса узбекских и таджикских граждан, скопившихся в приграничной зоне в Самарской области в надежде вернуться домой.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Самарской области, в настоящий момент составляются списки граждан из средней Азии, приехавших в Самарскую область и понадеявшихся на открытие границ между Россией и Казахстаном.

"Региональный штаб принимает меры для решения ситуации с отправлением на родину 936 граждан республик Узбекистана и Таджикистана", - сказал собеседник агентства.

У многих приехавших кончаются документы на пребывание на территории России. Все мигранты размещены в палаточном лагере-обсерваторе, обеспечены питанием, водой и средствами защиты.

Власти Узбекистана с 30 марта из-за угрозы коронавируса закрыли все аэропорты и полностью приостановили регулярное авиасообщение. Также были приостановлены пассажирские чартерные рейсы по специальным решениям правительства.

Президент страны Шавкат Мирзиеев 7 мая заявил, что власти возобновят вывоз соотечественников, остающихся за рубежом.

Ранее посольство Узбекистана в Москве сообщило, что около 65 тыс. граждан республики, находящихся в РФ, подали заявки на возвращение домой в условиях карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса.

Самарская область Узбекистан коронавирус Таджикистан Казахстан

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