Минобороны РФ сообщило о 2 893 болеющих COVID-19 в Вооруженных силах России

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - У 2 893 человек в Вооруженных силах РФ диагностирован коронавирус - это военнослужащие, курсанты, учащиеся довузовских учреждений и гражданские специалисты, сообщили в среду в Минобороны РФ.

В их числе 1548 военнослужащих. Накануне Минобороны РФ сообщало о 1662 военнослужащих, которые болеют коронавирусом, 18 мая - о 1635. Большинство - без симптомов заболеваний, следует из сообщения Минобороны РФ.

По данным ведомства, с марта от коронавируса вылечились 2 784 военнослужащих, курсантов, воспитанников довузовских учреждений и гражданских специалистов.

"Благодаря реализуемому под руководством оперативного штаба Минобороны России комплексу масштабных профилактических и лечебных мероприятий в Вооруженных силах РФ, в течение последних недель отмечается устойчивая тенденция превышения общего числа выздоравливающих над числом заболевших новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении Минобороны.

Суточный прирост новых случаев COVID-19 продолжает снижаться: в среду федеральный оперативный штаб сообщил о 8,7 тыс. новых диагнозов в России - это самый низкий показатель со 2 мая. Нарастающим итогом зарегистрировано 308 705 случаев коронавирусной инфекции.

Страна, по данным Университета Джонса Хопкинса, находится на втором месте в мире по числу случаев COVID-19. На первой строчке по этому показателю США (более 1,52 млн, +20 тыс.), на третьей - быстро "растущая" Бразилия (271,8 тыс., +16,5 тыс.).