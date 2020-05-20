В России за сутки выявили менее 9 тыс. новых случаев COVID-19

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых случаев COVID-19 продолжает снижаться: в среду оперативный штаб сообщает о 8,7 тыс. новых диагнозов в России. Темп прироста в стране опустился до +2,9% - это самый низкий показатель за все время активного распространения болезни.

"За последние сутки в Российской Федерации подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 764 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 4 021 (45,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Накануне прирост составил 9 263 случая. Пятые сутки число новых пациентов с коронавирусом остается ниже отметки в 10 тысяч.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 308 705 случаев коронавирусной инфекции. Страна, по данным Университета Джонса Хопкинса, находится на втором месте в мире по числу случаев COVID-19 после США (более 1,52 млн, +20 тыс.). На третьем месте - быстро "растущая" Бразилия (271,8 тыс., +16,5 тыс.), которая может потеснить Россию на втором месте в антирейтинге в ближайшую неделю.

Число ассоциированных с COVID-19 летальных исходов в России за минувшие сутки составило 135 (из них 75 - в Москве). Это рекордный показатель за все время распространения коронавируса в стране: предыдущий пик был отмечен 16 мая (119 смертей).

Выздоровели в целом по стране 9 262 человека, из них больше половины - 5 440 - выписаны московскими врачами.

Ситуация в регионах

В Москве за сутки зафиксировано 2 699 новых случаев COVID-19, таким образом, общее число диагнозов в столице выросло до 152 306.

На Московскую область пришлись 903 новых случая заражения (всего их теперь 30 091), на Красноярский край - 504, на Санкт-Петербург - 455, на Нижегородскую область - 257, на Ростовскую область - 139, на Ярославскую и Свердловскую области - по 135, на Калужскую область - 118, на Брянскую область - 110, на Тульскую и Самарскую области - по 98, на Рязанскую и Саратовскую области - по 92, на Краснодарский край - 91, на Дагестан - 90, на Башкортостан - 88, на Тамбовскую область - 85, на Волгоградскую область - 84, на Курскую область - 82, на Липецкую область - 79.

В Новосибирской области зарегистрированы еще 77 случаев, в Ленинградской области и Татарстане - по 75, в Челябинской области - 74, в Чувашии - 73, в Северной Осетии и Пензенской области - по 72, в Белгородской области - 67, во Владимирской области и Кабардино-Балкарии - по 66, в Омской области - 65, в Адыгее и Ульяновской области - по 64, в ХМАО - 63, в Смоленской области - 60.

В Ставропольском крае прирост составил 59 случаев, в Тыве - 56, в Астраханской области и Хабаровском крае - по 55, в Пермском крае - 53, в Орловской области - 49, в Иркутской области - 48, в Ивановской области - 47, в Якутии - 46, в Ингушетии, Кировской области и Приморском крае - по 44, в Оренбургской области и Бурятии - по 42, в Тюменской области и Алтайском крае - по 40, в Марий Эл - 37, в Мордовии - 34, в Тверской области - 33, в Калининградской области и ЯНАО - по 32.

В Мурманской и Амурской областях обнаружили по 30 новых случаев заражения, в Хакасии - 28, в Архангельской и Вологодской областях - по 25, в Калмыкии - 23, в Камчатском крае - 21, в Воронежской области и Забайкальском крае - по 20, в Чечне - 19, в Костромской области - 16, в Коми, Карачаево-Черкесии и Томской области - по 12, в Новгородской, Псковской областях и Еврейской АО - по 10, в Кемеровской области - 9, в Карелии - 8, в Удмуртии - 6, в Магаданской области - 5, в Крыму и Севастополе - по 4, в Курганской области - 3, в Ненецком АО, Республике Алтай и Сахалинской области - по 1.