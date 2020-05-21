Эксперт заявил, что бизнесменам после открытия границ не понадобятся частые поездки за рубеж

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Зарубежные поездки после снятия ограничений на границах, введенные из-за COVID-19, могут стать менее востребованными у приморских предпринимателей, поскольку сейчас активно развиваются переговоры в онлайн-формате и нарабатывается соответствующая практика, сообщил генеральный директор центра "Мой бизнес" Приморского края Евгений Никифоров.

"Переговоры в формате видеоконференцсвязи эффективны. Думаю, в ближайшем будущем даже при открытии границ необходимость физических выездов для бизнесменов будет снята, так как самое важное для предпринимателей - время. Вероятно, только для чиновников останется необходимость выезжать на какие-то мероприятия", - сказал Никифоров на вебинар-марафоне "Мой бизнес", проходившем онлайн.

По его мнению, после снятия ограничений на международное сообщение возобновятся поездки официальных делегаций за границу.

"Это необходимая часть для закрытия официальной повестки международных отношений, однако параллельно мы продолжим развивать переговоры в формате видеоконференцсвязи. Выставки (продукции - ИФ), думаю, также продолжатся, это традиционный отраслевой формат, он будет развиваться", - добавил Никифоров.

По его словам, региональный центр "Мой бизнес" за последний месяц организовал ряд онлайн-переговоров приморских предпринимателей с потенциальными партнерами из Северной Америки, Индии, Китая, США.

"Проведено шесть таких мероприятий, тогда как ранее мы организовывали не более одной бизнес-миссии или выставки в месяц", - добавил он.