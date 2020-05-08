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РСТ предложил отменить фингарантии туроператоров до возобновления выездного туризма

Новые требования государства в союзе назвали невыполнимыми

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Российский союз туриндустрии предложил Минэкономразвития отменить финансовые гарантии туроператоров до возобновления выездного туризма. О письме РСТ сообщил президент организации Андрей Игнатьев.

Экономический кризис

Он объяснил, что правительство рассмотрело законопроект о мерах по поддержке экономики в условиях эпидемии, который может "узаконить перенос и замену несостоявшихся туров вместо возврата денег за них". Однако бизнес увидел в документе "положения, которые будут препятствовать его реализации". Например, это требование к туроператорам застраховать свою ответственность по договору о реализации турпродукта на срок, который на 45 дней превышает период отложенных обязательств перед клиентом по несостоявшейся поездке.

"Но для подавляющего большинства участников рынка это невыполнимо: из-за высоких предпринимательских рисков в условиях кризиса страховые компании отказываются заключать соответствующие договоры даже на предусмотренный законодательством один год, не говоря уже о каких-либо дополнительных сроках", - сказал Игнатьев.

В результате из Единого федерального реестра туроператоров могут быть исключены даже компании с большим опытом работы и безупречной репутацией, объяснил президент РСТ. Они лишатся возможности продолжать свой бизнес не из-за коронавируса или кризиса, а из-за невыполнимых требований, предъявленных государством, добавил он.

"Мы предлагаем ввести мораторий на исключение из реестра туроператоров без финансового обеспечения ответственности по договору в виде страхования или банковской гарантии до возобновления выездного туризма. Иначе получится, что туроператорам надо искать банкиров и страховщиков, чтобы заплатить им большие деньги, которых сейчас нет, за право продавать туры за рубеж, которые сейчас никто не покупает", - подчеркнул эксперт.

Новый законопроект также предусматривает, что максимальные сроки переноса несостоявшихся из-за введенных ограничений туров устанавливает правительство.

"РСТ предлагает установить срок не менее чем до конца 2021 года. В противном случае исполнение обязательств туроператоров по проданным до начала эпидемии турам может быть проблематичным - и в силу экономических причин, и в связи с эпидемиологической ситуацией в других странах", - заключил Игнатьев.

Эпидемия одиночества

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Сеул, Южная Корея
РСТ Андрей Игнатьев правительство коронавирус

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