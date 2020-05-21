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В Самаре загорелся склад пластмассовых изделий

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Красноглинском районе Самары утром в четверг загорелся склад пластмасс, никто не пострадал, сообщили в региональном управлении МЧС.

Сигнал о пожаре поступил в 3:05 (в 2:05 по московскому времени).

Площадь возгорания в одноэтажном здании составила 650 квадратных метров. На складе горели пластмассовые изделия. Был риск, что пожар перекинется на соседнее производственное здание. Угрозы для жилья не было. В 6:39 (5:39 по Москве) пожарные сообщили, что локализовали возгорание.

Огонь тушат 89 человек и 18 единиц техники.

На место выехала лаборатория Приволжского УГМС для отбора проб воздуха в районе пожара.

Самара МЧС

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