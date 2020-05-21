У горящего склада пластмасс в Самаре обрушилась крыша

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Самаре пожарные ликвидировали открытое горение на складе пластмассовых изделий, но у здания рухнула крыша, сообщает областное управление МЧС. Никто не пострадал.

Кровля обрушилась на площади 2000 квадратных метров. Площадь возгорания достигла 1300 кв.м, ранее сообщалось о пожаре на площади 650 кв.м.

По предварительной версии, причиной пожра стал аварийный режим работы электропроводки в здании.

Сигнал о пожаре поступил в МЧС в 3:05 (в 2:05 по московскому времени). В 6:39 пожарные заявили, что локализовали возгорание. В 7:48 (6:48 по Москве) открытое горение было ликвидировано.

Склад находится в Красноглинском районе Самары, в поселке Винтай по адресу улица Садовая, 13.