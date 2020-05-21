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Более 70% работающих россиян признали, что нуждаются в дополнительном заработке

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Большинство работающих россиян сейчас считают нужным для себя иметь дополнительный заработок, а четверть трудоустроенных граждан РФ не видят в этом необходимости, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".

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Согласно исследованию, работающие россияне составляют 54% от всего населения страны.

По данным ВЦИОМ, 71% всех россиян хотел бы найти себе дополнительную занятость, приносящую доход, наиболее активны в этом плане респонденты в возрасте 25-34 лет (88%). При этом 28% всех граждан не нуждаются в дополнительной занятости, а меньше остальных этого хотят опрошенные в возрасте 60 лет и старше (57%).

Среди сфер, где можно было бы найти дополнительную занятость, респонденты называли торговлю, образование, а также работу охранником, отмечают социологи.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 13 мая 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

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