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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:14Заразились
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Более 40% американцев потеряли из-за коронавируса работу или часть зарплаты

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного Pew Research Center, не менее четырех из 10 опрошенных американцев заявили, что им сократили зарплату или они потеряли работу из-за пандемии коронавируса.

Из опроса следует, что 28% респондентов потеряли работу или были уволены из-за вспышки инфекции болезни, треть из них были вынуждены пойти на сокращение зарплаты. В совокупности, 43% опрошенных заявили, что столкнулись с обеими вариантами.

Шесть из 10 латиноамериканцев сообщили о потере заработной платы или рабочих мест. Зарплату или работу потеряли также более половины американцев в возрасте от 18 до 29 лет и почти половина тех, кому от 30 до 49 лет.

Сложившаяся ситуация может усугубиться, если пандемия коронавируса продлится несколько месяцев. Большинство респондентов - 53%, заявили, что у них недостаточно сбережений, чтобы покрывать свои расходы в течение трех месяцев в случае чрезвычайной ситуации, связанное с пандемией, и остановки экономической деятельности, сообщило издание The Hill.

При этом, 39% опрошенных заявили, что, по их мнению, эти экономические проблемы продлятся более года, в то время как 32% считают, что они затянутся, по меньшей мере, на шесть месяцев.

Всего были опрошены более 4,9 тыс. человек.

По состоянию на вечер вторника, в США выявлено 824 тыс. 879 случаев заражения и более 45 тыс. скончавшихся.

США коронавирус COVID-19

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