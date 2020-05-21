Структура "Росатома" разработала систему переработки композитов

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Производитель углеродного волокна UMATEX (структура ГК "Росатом") разработал систему переработки композитов.

По сообщению UMATEX, на его заводе ООО "Завод углеродных и композиционных материалов" (ЗУКМ, Челябинск) тестируется оборудование для создания новых продуктов посредством резки волокна. Новая установка предназначена для переработки всех видов волокнистых отходов, как в спутанном виде, так и на бобинах, кроме препрегов (композиционные материалы-полуфабрикаты) и композитных изделий для производства нетканых материалов. Производительность установки - более 150 тонн в год с возможностью увеличения мощности.

В настоящий момент происходит отработка технологии получения нетканых материалов.

По словам замглавы UMATEX Юрия Свистунова, которые приводятся в сообщении, данный проект призван решить чувствительную для отрасли композитов на международном уровне проблему утилизации отходов производства углеродного волокна. Речь идет о создании системы рециклинга композитов, вторичной переработке углепластиков в новые продукты для стратегических отраслей промышленности.

Новые материалы сохраняют все уникальные средства композитов - легкий вес, высокая прочность, повышенная стойкость к коррозии, долговечность и пригодность для так называемых smart-изделий. Композиты востребованы в таких отраслях, как космические технологии и авиастроение, судостроение, строительство, автомобилестроение, энергетика, создание спортивного инвентаря и медицина.

В марте 2016 года "Росатом" вернул под свое управление композитные активы, когда истек срок действия контракта между ним и ХК "Композит" на управление заводами по производству углеродного волокна. В результате была создана управляющая компания - АО "НПК "Химпроминжиниринг" (бренд UMATEX Group), куда вошли ООО "Аргон" (Балаково), ООО "Завод углеродных и композиционных материалов" (ЗУКМ, Челябинск) и "Алабуга-Волокно" (Елабуга, Татарстан). Также в компанию входят компании по производству тканей и препрегов АО "Препрег-СКМ" (Москва), ООО "Препрег-Дубна" (Московская обл.), компания по производству спортивного инвентаря "Заряд" (Татарстан), два торговых дома в Чехии и Китае.