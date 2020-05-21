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На Кубани продлили ограничения из-за коронавируса до 6 июня

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Краснодарский край продлит ограничения, которые были введены из-за COVID-19, до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

"Несмотря на то что с 23 мая мы приступаем к реализации второго этапа ослабления ограничительных мероприятий, мы пока не готовы как курорт массово принимать гостей. Мы должны плавно и все вместе выходить из ограничительных мероприятий. В связи с этим карантин в крае будет продлен до 6 июня 2020 года", - заявил губернатор на заседании регионального штаба в четверг.

Кондратьев подчеркнул, что в условиях карантина продолжат действовать обсерваторы, куда направляются на 14 дней прибывающие на Кубань граждане из других регионов.

Ранее сообщалось, что с 23 мая в Краснодарском крае возобновят работу предприятия строительного комплекса и смежные с ними, автосалоны, магазины строительных материалов, организации, предоставляющие бытовые услуги - парикмахерские, салоны красоты, с учетом требований социального дистанцирования, магазины непродовольственных товаров до 400 кв. метров.

Снимаются все ограничения на передвижение внутри муниципалитетов. При этом режим самоизоляции сохранится для людей старше 65 лет, а также страдающих серьезными хроническими заболеваниями.

Запрет сохраняется на передвижения по краю. На границах муниципальных образований продолжат работу карантинные посты.

Краснодарский край

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