В Краснодаре начали массово изымать карантинные пропуска у нелегальных таксистов

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Автомобильные пробки образовались на выездах из Краснодара в сторону Черноморского побережья, так как сотрудники полиции останавливали работающих без лицензий таксистов и изымали транзитные пропуска.

В пресс-службе администрации города подтвердили "Интерфаксу", что "красные" пропуска, дающие право беспрепятственно перемещаться по Кубани в условиях карантина, действительно изымают.

Там пояснили, что в период карантинных мер без пропусков могут работать только лицензированные такси.

Все остальные, то есть нелегальные такси изначально не имели возможности получать пропуска. А если они их и получили, то не как такси.

В пресс-службе подчеркнули, что сотрудники полиции действуют в соответствии с решением краевого оперативного штаба.

Какие ограничения действуют на Кубани

Краснодарский край с 23 мая приступил к реализации второго этапа выхода из режима ограничений по коронавирусу. При этом карантин в регионе продлен до 6 июня.

С 23 мая сняты все ограничения на передвижение внутри муниципалитетов. Общественный транспорт вернулся к обычному режиму работы. Запрет сохранился на свободное передвижение по краю. Для поездки в другой город или район необходимо оформить специальный, "красный", пропуск. На границах муниципальных образований продолжают работу карантинные посты.