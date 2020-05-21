Аграрии пожаловались на невозможность привезти в Россию иностранных специалистов

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Представители крупных агропромышленных фирм пожаловались на проблемы в работе предприятий из-за невозможности пригласить в Россию иностранных специалистов по обслуживанию и отладке техники.



Основатель группы "Белая Дача" Виктор Семенов заявил РБК-ТВ, что невозможно модернизировать липецкий завод по производству картофеля фри, поскольку для этого нужны специалисты из Европы. Их пригласить нельзя из-за запрета авиаперевозок. Завод, поставлявший продукцию сети McDonald's, остановил весной работы на пять месяцев вместо двух из-за снижения спроса.

По его словам, в агропромышленном комплексе "огромное количество техники", которая закуплена за рубежом. Она нуждается в постоянном уходе и не всю умеют обслуживать российские специалисты.

"Например, на нашем картофелеперерабатывающем заводе. Раз уж он стоит, нам сейчас сам бог велел заняться его модернизацией. А мы не можем даже трех специалистов пригласить из Европы. Если футболистов находят возможность ввезти в страну, то почему нельзя инженеров? Уже, наверное, в стране поняли, что футболисты и артисты в этой жизни не самые главные. Врачи, крестьяне, учителя на порядок важнее", - заявил Семенов.

Компания готова организовать для иностранцев карантин, но не может добиться никаких разрешений и уступок.

"Мы стучимся во все двери, но никто даже их не открывает. Здесь денег не нужно. Здесь нужно, чтобы власть в конце концов поняла, что мы все в одной лодке, и друг другу надо реально помогать", - добавил предприниматель.

Гендиректор группы "Русагро" Максим Басов недавно также пожаловался, что компания не может в срок запустить завод по производству комбикорма "и нескольких свиноводческих площадок", потому что для этого необходимы иностранные специалисты. Он выразил надежду, что группе удастся договоритсья об их приглашении с правительством в июне.

Владелец компании "Умалат" Алексей Мартыненко рассказал, что на заводе по выпуску сыров раньше постоянно работали несколько десятков специалистов из Италии: предприятие полностью оснащено итальянским оборудованием. Сейчас все итальянцы уехали. , на предприятии ранее постоянно работало несколько десятков специалистов из Италии. В настоящее время их нет, говор

"Белая дача" ввела липецкий завод по производству картофеля фри в апреле 2018 года. Проект был реализован с голландско-американским холдингом Lamb Weston Maijor, который является мировым лидером в производстве продукции из картофеля. Мощности предприятия, в которое было вложено 8,7 млрд рублей, рассчитаны на переработку 200 тыс. тонн картофеля в год. Предполагалось, что на проектную мощность - производство 100 тыс. тонн замороженного картофеля фри в год - завод выйдет в 2021 году.

ГК "Белая дача" объединяет насколько видов деятельности: выращивание, переработка овощей и салатной продукции, а также девелопмент, строительство жилой и коммерческой недвижимости.

ГК "Русагро" является одним из ведущих производителей в России сахара, свинины и масложировой продукции.

Компания "Умалат" была создана в 2003 году на базе маслозавода в Брянской области. В ее портфеле три бренда: Unagrande, Pretto ("итальянские" сыры) и "Умалат" (сыры по кавказским рецептам).