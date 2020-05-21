Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:25Заразились
на 21.05В России 317 554+8 849В мире 4 996 472+98 980

Аграрии пожаловались на невозможность привезти в Россию иностранных специалистов

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Представители крупных агропромышленных фирм пожаловались на проблемы в работе предприятий из-за невозможности пригласить в Россию иностранных специалистов по обслуживанию и отладке техники.

Основатель группы "Белая Дача" Виктор Семенов заявил РБК-ТВ, что невозможно модернизировать липецкий завод по производству картофеля фри, поскольку для этого нужны специалисты из Европы. Их пригласить нельзя из-за запрета авиаперевозок. Завод, поставлявший продукцию сети McDonald's, остановил весной работы на пять месяцев вместо двух из-за снижения спроса.

По его словам, в агропромышленном комплексе "огромное количество техники", которая закуплена за рубежом. Она нуждается в постоянном уходе и не всю умеют обслуживать российские специалисты.

"Например, на нашем картофелеперерабатывающем заводе. Раз уж он стоит, нам сейчас сам бог велел заняться его модернизацией. А мы не можем даже трех специалистов пригласить из Европы. Если футболистов находят возможность ввезти в страну, то почему нельзя инженеров? Уже, наверное, в стране поняли, что футболисты и артисты в этой жизни не самые главные. Врачи, крестьяне, учителя на порядок важнее", - заявил Семенов.

Компания готова организовать для иностранцев карантин, но не может добиться никаких разрешений и уступок.

"Мы стучимся во все двери, но никто даже их не открывает. Здесь денег не нужно. Здесь нужно, чтобы власть в конце концов поняла, что мы все в одной лодке, и друг другу надо реально помогать", - добавил предприниматель.

Гендиректор группы "Русагро" Максим Басов недавно также пожаловался, что компания не может в срок запустить завод по производству комбикорма "и нескольких свиноводческих площадок", потому что для этого необходимы иностранные специалисты. Он выразил надежду, что группе удастся договоритсья об их приглашении с правительством в июне.

Владелец компании "Умалат" Алексей Мартыненко рассказал, что на заводе по выпуску сыров раньше постоянно работали несколько десятков специалистов из Италии: предприятие полностью оснащено итальянским оборудованием. Сейчас все итальянцы уехали. , на предприятии ранее постоянно работало несколько десятков специалистов из Италии. В настоящее время их нет, говор

"Белая дача" ввела липецкий завод по производству картофеля фри в апреле 2018 года. Проект был реализован с голландско-американским холдингом Lamb Weston Maijor, который является мировым лидером в производстве продукции из картофеля. Мощности предприятия, в которое было вложено 8,7 млрд рублей, рассчитаны на переработку 200 тыс. тонн картофеля в год. Предполагалось, что на проектную мощность - производство 100 тыс. тонн замороженного картофеля фри в год - завод выйдет в 2021 году.

ГК "Белая дача" объединяет насколько видов деятельности: выращивание, переработка овощей и салатной продукции, а также девелопмент, строительство жилой и коммерческой недвижимости.

ГК "Русагро" является одним из ведущих производителей в России сахара, свинины и масложировой продукции.

Компания "Умалат" была создана в 2003 году на базе маслозавода в Брянской области. В ее портфеле три бренда: Unagrande, Pretto ("итальянские" сыры) и "Умалат" (сыры по кавказским рецептам).

Липецкая область Брянская область Русагро Белая дача Умалат коронавриус McDonalds Виктор Семенов

Новости по теме

Новости

Путин объявил новую дату начала ЕГЭ

Путин объявил новую дату начала ЕГЭ

Президент РФ назвал провокацией слухи о полном переходе к дистанционному образованию

Осенний призыв для выпускников школ этого года будет отложен

Власти Москвы заявили, что не будут отправлять на карантин с иммунитетом к COVID-19

Власти Москвы заявили, что не будут отправлять на карантин с иммунитетом к COVID-19

Заболевшего COVID-19 Пескова пока не выписали из больницы

Госдума одобрила поправку об удвоении пособий для семей с детьми

Россиян предупредили о новых мошеннических схемах с полисами ОСАГО в период пандемии

Россиян предупредили о новых мошеннических схемах с полисами ОСАГО в период пандемии
Пандемия коронавируса

Тестирование выявило пять депутатов Госдумы, незаметно переболевших COVID-19

Путин наградил Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Путин наградил Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Закон о создании единой базы данных жителей РФ принят Госдумой

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');