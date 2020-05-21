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Эрнст выдвинут в совет директоров МТС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст включен в список кандидатов в совет директоров ПАО "МТС", говорится в сообщении компании.

Также в совет директоров оператора номинированы сооснователь фонда Almaz Capital Partners Александр Галицкий, председатель и главный исполнительный директор компании Coriant Inc. Шайган Херадпир, член набсовета X5 Retail Group (Россия) Надя Шурабура. Все они включены в список кандидатов в совет директоров МТС в качестве независимых директоров.

Обновления в совете директоров будут утверждаться на годовом собрании акционеров МТС 24 июня.

"Включение в совет директоров новых кандидатов ... комплементарно принятой в конце 2019 года стратегии МТС, которая ориентирована на построение вокруг клиента экосистемы цифровых сервисов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МТС.

Сейчас в совет директоров МТС входят 9 человек, включая 4 независимых директоров.

Если решение будет одобрено, количество независимых директоров будет увеличено до 6 человек.

В список кандидатов в совет директоров не вошли управляющие партнеры ПАО АФК "Система" Всеволод Розанов и Алексей Катков, независимые директора Регина фон Флемминг и Антониу Теодосиу.

Предполагается, что места в совете директоров МТС сохранят президент МТС Алексей Корня, член совета директоров АФК "Система" Феликс Евтушенков, вице-президент корпорации по стратегии Артем Засурский, независимые директора Томас Холтроп и Валентин Юмашев.

Основным акционером МТС является ПАО АФК "Система" Владимира Евтушенкова: корпорации, в том числе через подконтрольные лица, принадлежит 55,65% оператора. Free float составляет 44,35%.

В ноябре МТС представила новую стратегию до 2022 года. Ключевым элементом стратегии является сохранение фокуса на основном бизнесе - телекоммуникационном - вокруг которого компания выстраивает свою экосистему. Бизнес МТС при этом представлен четырьмя вертикалями: телеком, финтех, медиа и облачные услуги (плюс цифровые решения).

Медийный бизнес МТС предполагает развитие собственного контента, сохранение позиций в тройке лидеров платного ТВ и планы по вхождению в тройку лидеров ОТТ-сервисов.

В прошлом году оператор учредил компанию "МТС Медиа", которая объединяет все существующие ТВ-направления оператора: спутник, IPTV, кабельное и мобильное ТВ, а также киностудию "Кинополис". В марте 2020 года МТС и "Первый канал" договорились о стратегическом партнерстве и создании совместного предприятия для поставки медиаконтента исходя из индивидуальных предпочтений пользователей.

Константин Эрнст

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